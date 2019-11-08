Воронеж, , 12:50 — REGNUM Воронежский суд признал водителя, сбившего в апреле на автомобиле Mercedes курсанта института МЧС и скрывшегося с места ДТП, невменяемым, он будет направлен на принудительное лечение. Постановление об этом 8 ноября вынес Ленинский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Михаил Усов.

Резонансное ДТП произошло в Воронеже в начале апреля, однако известно о нём стало лишь спустя несколько дней, когда видео, на котором водитель внедорожника на большой скорости совершает наезд на молодого человека, курсанта филиала института МЧС, а затем скрывается, попало в сеть. После этого задержали и самого водителя — им оказался 45-летний Вячеслав Д., как выяснилось — сын высокопоставленной сотрудницы системы здравоохранения региона. Пострадавший молодой человек получил травмы, прошёл лечение.

В ходе следствия стали выясняться интересные подробности. Так, стало известно, что мужчина много лет состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, недавно он был признан невменяемым с диагнозом «параноидальная шизофрения». Но при этом он имел действующие водительские права. СМИ также писали о том, что на счету водителя — многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Прав на управление автомобилем мужчину лишили только в июле этого года, когда он уже находился под арестом.

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