Уфа, , 12:52 — REGNUM В Башкирии в керамзитобетонном цехе произошло ЧП. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в сентябре текущего года в керамзитобетонном цехе при перемещении металлических форм рабочего зажало между стоявшей на полу формой и поднятой мостовым краном другой формой.

В результате он получил тяжкий вред здоровью.

Отмечается, что данное происшествие случилось из-за того, что 52-летний предприниматель, который арендовал данный цех, не проконтролировал соблюдение требований промышленной безопасности, своевременно не провел обучение по охране труда и не проверил знания требований охраны труда у рабочего.

Помимо этого, при проведении работ отсутствовал специалист, который отвечает за безопасное производство работ подъёмными сооружениями.

Сообщается, что предприниматель свою вину признал и уже возместил причиненный потерпевшему ущерб.

По данному факту Туймазинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Башкирии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 143 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит судебный штраф.