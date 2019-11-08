Великий Новгород, , 12:44 — REGNUM В Новгородской области уровень воды в реке Волхов сегодня, 8 ноября, достиг 413 см при неблагоприятной отметке 455 см. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом информирует ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Новгородского гидрометцентра.

«8−11 ноября ожидается достижение неблагоприятной отметки», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уровень воды с начала ноября 2019 года после затяжных ливневых дождей поднимался в ряде новгородских рек, впадающих в озеро Ильмень. Река Волхов — единственная водная артерия региона, которая вытекает из озера. На реке Волхов расположен административный центр Новгородской области — город Великий Новгород.