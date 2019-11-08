Закаменск, Бурятия, , 12:42 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии вынесли приговор подростку, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и кражах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В суде установили, что 28 декабря 2018 года 16-летний подросток позвонил отдел полиции Закаменска, сообщив, что здание заминировано. Под угрозой взрыва он потребовал освободить из изолятора содержавшихся там граждан. Однако взрывное устройства не было найдено, однако поиски, как отмечается, привели к дестабилизации работы правоохранительных органов.

«Вскоре звонивший подросток был установлен и задержан. Также этот молодой человек в городе Закаменск совершил две кражи чужого имущества со дворов местных жителей, проникая в хранилища», — отметили в СКР.

Таким образом он украл монитор от компьютера, велосипед, мопед и мотоцикл, причинив ущерб на общую сумму 50 тыс. рублей. В результате за все совершённые преступления подросток был приговорён к нахождению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа до совершеннолетия.

Как сообщало ИА REGNUM, показатели подростковой преступности в республике по итогам 2018 года выросли на 14%. Кроме того, за последние годы больше чем вдвое увеличилось количество родителей, привлеченных за неисполнение обязанностей.

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