Москва, , 12:34 — REGNUM Обвиняемый в крупном мошенничестве полковник ФСБ России Кирилл Черкалин объяснил хранение у родителей $50 млн, €1 млн и 15 млн рублей «служебной необходимостью». Об этом 8 ноября рассказать мать Черкалина на заседании Головинского суда Москвы.

«Сын пришел, принес деньги и сообщил, что это служебная необходимость. Больше я ничего не спрашивала», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ полковник Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Вместе с ним задержаны двое его бывших подчинённых, которые ранее были уволены по компрометирующим обстоятельствам. В мае у Черкалина было изъято 12 млрд рублей. В июле ему было предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ часть четвертая (мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время он находится под стражей.

Читайте также: Стало известно, зачем полковники ФСБ хранили 12 млрд рублей наличными