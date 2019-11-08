Исетский район, Тюменская область, , 12:33 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор 13-летнему подростку, который поджёг лес и уничтожил таким образом 13 га лесных насаждений на корню. Ущерб составил ущерб лесного пожара составил 1,3 млн рубля, сообщили корреспонденту РЕ в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Судом установлено, что в мае 2019 года вблизи села Минино Исетского района был обнаружен лесной пожар. Выяснилось, что 13-летний подросток из баловства поджигал сухую траву, и таким образом возникло возгорание.

На основании постановления правительства РФ «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» № 310 от 22 мая 2007 года, был рассчитан суммарный ущерб лесного пожара составил 1 339 222 рубля.

В действиях подростка усматривались признаки состава преступления по ч. 2 статьи 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Так как несовершеннолетний не достиг возраста уголовной ответственности, департамент лесного комплекса Тюменской области обратился в суд с иском о возмещении ущерба к матери нарушителя.

В судебном заседании мать частично согласилась с исковыми требованиями, вину сына не отрицала и просила учесть ее материальное положение. С ответчицы взысканы в счёт возмещения ущерба 300 тыс. рублей в доход бюджета Исетского района, а также государственная пошлина в сумме 6,2 тыс. рублей.