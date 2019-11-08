Красноярск, 8 ноября 2019, 12:27 — REGNUM В Красноярске после нападения стаи бродячих собак на девятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Инцидент произошёл 6 ноября. По предварительной версии следствия, мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко. В это время на них напала стая бродячих собак.
Старший брат побежал за помощью в ближайший павильон и позвал женщину-продавца. Вдвоём они смогли отогнать собак.
Мальчику вызвали скорую помощь, ему потребовалась госпитализация. Известно, что ребёнок получил тяжелые травмы в виде рваных ран, ему провели несколько операций.
Сейчас следствие выясняет, кто ответственен за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе Красноярска. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК проводил проверку по факту нападения собак на ребёнка в Красноярске.
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