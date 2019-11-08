Красноярск, , 12:27 — REGNUM В Красноярске после нападения стаи бродячих собак на девятилетнего мальчика возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом ИА REGNUM сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошёл 6 ноября. По предварительной версии следствия, мальчик с 11-летним братом гуляли в районе улицы Шевченко. В это время на них напала стая бродячих собак.

Старший брат побежал за помощью в ближайший павильон и позвал женщину-продавца. Вдвоём они смогли отогнать собак.

Мальчику вызвали скорую помощь, ему потребовалась госпитализация. Известно, что ребёнок получил тяжелые травмы в виде рваных ран, ему провели несколько операций.

Сейчас следствие выясняет, кто ответственен за отлов и содержание бездомных собак в Ленинском районе Красноярска. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СК проводил проверку по факту нападения собак на ребёнка в Красноярске.

Читайте ранее в этом сюжете: Стая бродячих собак напала на ребёнка в Красноярске