Чебоксары, , 12:24 — REGNUM В чувашском Цивильске завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии №9, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по Чувашии.

Следствие полагает, что в 2016—2018 годах обвиняемый незаконно пронёс на территорию колонии 27 мобильных телефонов и один карт-ридер, передав их двоим осужденным. По данным правоохранителей, за это он получил 110 тыс. рублей незаконного вознаграждения.

Сотрудник колонии подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — восемь эпизодов), ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки — восемь эпизодов).

В управлении отмечают, что фигурант уголовного дела вину признал. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в чувашском Цивильске завершено расследование уголовного дела по факту побега из исправительной колонии. Перед судом предстанет 44-летний житель Марпосадского района, который, как полагает следствие, самовольно покинул территорию колонии и уехал на такси. По результатам служебной проверки несколько человек, включая начальника колонии, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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