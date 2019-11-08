Иваново, , 12:20 — REGNUM Геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен экспертами Россельхознадзора в колбасе в Ивановской области во время проверки качества продукции.

«Геном вируса АЧС обнаружен в одной пробе колбасы вареной «Ермолинская», производитель АО «ИТЕРА» Калужской области», — говорится в сообщении Управления по Костромской и Ивановской областям Россельхознадзора, опубликованном 8 ноября.

В сообщении говорится, что АЧС является высоко заразной болезнью, которая распространяется среди всех пород свиней, в том числе и диких. Отмечается, что для человеческого организма она не представляет опасности, но может нанести большой экономический ущерб, если начнет распространяться среди животных.