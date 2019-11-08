Ревда, Свердловская область, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области идёт доследственная проверка по факту массового заболевания воспитанников лагеря «Лесная жемчужина». Лагерь находится в Ревдинском районе, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП. Также уточняются и другие детали.

Как сообщало ИА REGNUM, о заболевании 19 человек информация прошла в СМИ. Якобы заболевшие были из смены для одарённых детей «Золотого сечения».

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