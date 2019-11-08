Ростов-на-Дону, , 12:11 — REGNUM Донские следователи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 40-летней женщины. Речь идёт о преступлении, произошедшем днём 10 октября 2019 года на улице Нансена. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 8 ноября.

В ведомстве уточнили, что по подозрению в совершении убийства задержан 29-летний житель Дагестана. Свою вину он признал. В ходе допроса мужчина заверил, что передал погибшей деньги для приобретения квартиры, однако она квартиру не приобрела и сумму ему не вернула.

«10 октября 2019 года между ним и погибшей состоялся разговор о возврате денежных средств, в ходе которого он нанес ей несколько ножевых ранений, после чего с места происшествия скрылся», — следует из материалов дела.

Мужчина находится под арестом. Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, что об убийстве женщины в социальных сетях сообщили очевидцы. Преступление произошло неподалёку от стадиона «Труд».

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