Уфа, , 12:10 — REGNUM Уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в особо крупном размере возбудили в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Лес. Бревна Donations_are_appreciated

По версии следствия, бывший государственный инспектор по лесному и пожарному надзору организовал в Икском участковом лесничестве незаконную вырубку 17 сосен. Общий объем вырубленного леса составил более 32 кубометра. Деревья росли в водоохранной зоне реки.

В результате был нанесен ущерб на сумму более 670 тыс рублей.

Отмечается, что на месте преступления были обнаружены и изъяты остатки приготовленного к погрузке вырубленного леса и гусеничный трактор.

Сообщается также, что ранее в отношении родственника лесоруба было возбуждено уголовное дело из-за несанкционированной вырубки деревьев хвойной породы на общую сумму 1,5 млн рублей.

Сотрудник лесхоза был уволен со службы.