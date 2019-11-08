Томск, , 12:06 — REGNUM В Октябрьском районе Томска утром 8 ноября произошёл пожар в многоквартирном доме на улице Ивана Черных. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Томской области, в настоящее время возгорание уже ликвидировано, его площадь составила 90 кв. м. Спасён 71 человек, в том числе 15 детей.

В тушении были задействованы 60 человек и 19 единиц техники. Причина пожара выясняется.

Как сообщили ИА REGNUM в областном УМВД, полицейские на месте пожара обеспечивали беспрепятственный проезд техники, задействованной в тушении, а также охраняли общественный порядок.

По данным МЧС, при пожаре пострадала женщина 1975 года рождения. От госпитализации она отказалась.