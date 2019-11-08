Кызыл, , 12:04 — REGNUM Следователи в Туве завершили расследование уголовного дела по факту убийства двух женщин, в совершении которого подозревается 37-летний местный житель. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как полагают в следствии, рано утром 19 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина напал на свою сожительницу с топором.

«Сразу после этого мужчина во дворе указанного дома другим топором нанес множественные удары по жизненно-важным частям тела знакомой. Потерпевшие женщины от полученных не совместимых с жизнью телесных повреждений скончались на месте», — добавили в СКР.

По мнению экспертов, в момент нападения у мужчины было временное расстройство психики из-за употребления алкоголя, в результате чего он мог видеть устрашающие образы и не мог осознавать общественную опасность своих действий. Поэтому специалисты рекомендовали отправить его на принудительное лечение. Решение об этом будет принимать суд.

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