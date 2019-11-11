Ступино, Московская область, , 11:27 — REGNUM В Ступине задержали жителя Видного, которого подозревают в серии краж шампуней из магазином горокруга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По словам начальника пресс-службы Татьяны Петровой, установлено, что в течение дня 21-летний подозреваемый вместе со знакомым украли несколько флаконов с шампунями из двух магазинов горокруга.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его временного жительства в п. Михнево. Злоумышленник пояснил, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», —заявила Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

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