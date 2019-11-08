Новороссийск, Краснодарский край, , 12:04 — REGNUM Один из шестерых пострадавших во время пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске оказался гражданином Сербии. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг», ссылаясь на неназванный источник.

«По уточненной информации, среди пострадавших на нефтебазе «Грушовая» есть гражданин Сербии», — цитирует агентство слова собеседника.

Официального подтверждения это информации пока нет.

Как передавало ИА REGNUM, пожар в Новороссийске произошел 7 ноября. Во время работ загорелась одна из емкостей нефтебазы. Ранее сообщалось, что три человека из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что в больнице один человек умер.