Уфа, , 11:50 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе проверки было установлено, что в мае 2018 года администрация Семилетовского сельсовета заключила контракт с АО «Башкоммунприбор». Предприятие обязалось установить в 198 квартирах газовые котлы.

После завершения работ сотрудники предприятия предоставили документы, на основании которых чиновники и произвели оплату. Как оказалось, фактически в квартирах были установлены котлы, цена которых была ниже, указанной в муниципальном контракте.

Это привело к нанесению материального ущерба республиканскому и местному бюджету на общую сумму более 1,6 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).