Москва, , 11:41 — REGNUM Экстренная посадка самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Ростова-на-Дону в Москву, была вызвана неисправностью механизации крыла.

Sukhoi Superjet 100 Gleb Osokin

ИА REGNUM ранее сообщало, что авиалайнер с 79 пассажирами и пятью членами экипажа сел в «Шереметьево» сегодня, 8 ноября. В результате происшествия никто не пострадал.

Согласно данным онлайн-табло ростовского аэропорта «Платов», рейс SU-1165 вылетел из донской столицы в 2:55 мск. Приземлиться в Москве борт должен был в 5:00 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт SSJ-100 из Ростова-на-Дону экстренно сел в «Шереметьево»