Тюмень, , 11:37 — REGNUM В Тюменской области направлено в суд дело о групповом хищении у одного из банков более 19 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 33-летний мужчина и его 30-летняя сообщница, а также ещё один гражданин, который на данный момент находится в розыске, имея опыт работы в финансовой сфере, совместно в 2018 году похитили у одного из банков более 19 млн рублей путём оформления кредитов.

Они подыскивали людей, которые за денежное вознаграждение соглашались оформить на себя займ. Группа обеспечивала изготовление подложных документов — трудовых договоров и справок о хороших доходах. Банк предоставлял подставным заёмщикам потребительские кредиты на суммы от 1,5 до 3 млн рублей.

Схема была разоблачена. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Оно с обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.