Барнаул, , 11:36 — REGNUM Алтайские спасатели вновь предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий. Согласно данным сайта ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ближайшие сутки, 8−9 ноября, на большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег, снег, местами гололёдные явления (гололёд, налипание мокрого снега).

«Днём местами метель, на дорогах сильная гололедица. Возможно установление снежного покрова. Ветер юго-западный с переходом днём на северо-западный, ночью 15−20 метров в секунду, местами порывы 25−27 м/с.», — говорится в официальном сообщении.

Тем временем, алтайские синоптики предупреждают, что уже 10 ноября на Алтае может похолодать до -18 градусов Цельсия.

Напомним, о шторме синоптики и спасатели предупредили жителей Алтая ещё накануне, 7 ноября. Тогда сообщалось, что днём 8 и ночью 9 ноября в регионе будет ветрено и морозно. Утром 8 ноября сильные порывы ветра повалили в Барнауле несколько рекламных конструкций, а также выдавили оконную раму в Ленинском районе города.

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