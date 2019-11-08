Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В Петербурге идет доследственная проверка по факту получения травм ног 12-летним школьником в батутном парке в одном из развлекательных центров Приморского района. Инцидент произошел 2 ноября, после чего родители школьника обратились в Следственнй комитет.

«В ходе проведения проверки будут выполнены мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, а также принято процессуальное решение», — сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как рассказал отец мальчика изданию «Фонтанка», ребенок спрыгнул с батута в защищённую мягкими ограждениями зону, где напоролся на жесткие конструкции, получив порезы, которые зашивали в больнице. При этом администрация предложила подписать бумагу об отсутствии претензий к парку.

В свою очередь в батутном парке объяснили инцидент небрежным отношением мальчика и сопровождающего взрослого к технике безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года трехлетняя девочка получила закрытый перелом шейки бедра в результате прыжков на батуте в Московском парке Победы на юге Санкт-Петербурга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

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В марте 2018 года сотрудники батутного центра в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Стачек в Петербурге допустили к прыжкам на батуте подростка, не проведя ему инструктаж по технике безопасности. При выполнении прыжка подросток получил закрытый перелом шейного отдела позвоночника и ушиб спинного мозга. Возбуждено уголовное дело.

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