Бишкек, , 11:31 — REGNUM Взрыв произошел в кафе «Антошка» на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик в Бишкеке, сообщает 8 ноября издание «Кабар».

Отмечается, что после взрыва произошел пожар. В пресс-службе МЧС республики сообщили, что в настоящее время на месте работает три пожарных расчета. Есть пострадавшие.

В ведомстве добавили, что звонок в экстренную службу поступил в 13 часов 42 минуты (11:42 мск). Вместе с пожарными на месте организована работа штаба МЧС по пожаротушению.