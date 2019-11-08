Екатеринбург, , 11:32 — REGNUM Свердловский уполномоченный по правам ребёнка Игорь Мороков подключился к расследованию убийства екатеринбургской школьницы. Об этом сообщает Е1.

По словам омбудсмена, аппарат уполномоченного уже работает со Следственным комитетом и комиссией по делам несовершеннолетних. Мороков не планирует мешать работе следователей.

«Наша задача — рассмотреть причины и условия, которые к этому привели», — сказал омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, после подростковой драки в Екатеринбурге скончалась 15-летняя школьница. Девочку ранили ножом в грудь во время массовой драки.

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