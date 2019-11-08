Каякентский район, Дагестан, , 11:34 — REGNUM Два человека, среди них сотрудник полиции, погибли в результате ДТП в Дагестане. Еще один человек госпитализирован, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла сегодня утром около села Башлыкент в Каякентском районе. Водитель автомобиля ВАЗ-21 103 не справился с управлением, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с LADA Kalina, за рулем которой находился 23-летний полицейский.

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Оба водителя скончались на месте. Пассажир ВАЗ-21 103 — 32-летняя женщина — доставлена в центральную районную больницу.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. По факту ДТП назначена проверка и собирается материал для принятия процессуального решения.

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