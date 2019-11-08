Уфа, , 11:35 — REGNUM В Башкирии ужесточен приговор бывшему полицейскому, который совершил смертельное ДТП. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, ранее бывший начальник изолятора временного содержания территориального отдела полиции был приговорен по ч. 4 ст. 264 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно за то, что в прошлом году сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и насмерть сбил пешехода, который шел по обочине дороги. Подсудимый свою вину полностью признал.

Прокуратура Мечетлинского района Башкирии посчитала условное наказание чрезмерно мягким и обжаловала это решение.

Отмечается, что Верховный суд Башкирии согласился с доводами сотрудников надзорного ведомства и отменил условное наказание, приговорив мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.