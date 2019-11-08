Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 11:27 — REGNUM В Крестецком районе Новгородской области, по данным на 9:00 8 ноября, подтоплены 184 приусадебных участка и 41 домовладение. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такие сведения опубликовала районная администрации.

«В зоне бедствия оказались 95 человек», — сообщили районные власти.

К 8 ноября из затопленных жилищ эвакуировали 63 человека, в том числе 12 детей — 61 человека из районного центра, двух — из деревни Усть-Волма. Сообщается, что в случае необходимости пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

В пунктах временного размещения находятся 14 человек, в том числе шесть детей, остальных приютили знакомые и родственники.

Районные власти сообщают, что посещают жителей подтопленных домов на лодках (официально это называется «подворовой обход с использованием плавсредств»), чтобы выяснить потребность в медикаментах, продовольствии или эвакуации. Отмечается, что из подтопленных жилищ жителям помогают добраться и до места работы — также с использованием плавсредств.

По данным районной администрации, за последние сутки уровень воды в реке Холова опустился на 50 см (с 400 см до 350 см при норме 220 см).

Подтопления в Крестецком районе наблюдаются с 5 ноября.

Напомним, с 6 ноября в Новгородской области введён режим чрезвычайной ситуации. Сложная обстановка также в Демянском районе, где сегодня, 8 ноября, состоится выездное заседание областной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

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