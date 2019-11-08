Камызяк, Астраханская область, , 11:29 — REGNUM Два маломерных моторных судна столкнулись на реке Быстрая утром 8 ноября в Астраханской области. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, столкновение произошло недалеко от села Алексеевка Камызякского района.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, столкнулись самодельная лодка, в которой были три человека, и моторное судно «Бударка», в котором находились девять человек.

Предполагается, что один из пассажиров «Бударки» утонул, но поисково-спасательные работы продолжаются.