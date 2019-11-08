Екатеринбург, , 11:31 — REGNUM Водитель бензовоза Volvo, который опрокинулся на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, не был пьян. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительной информации, транспортное средство не вписалось в поворот — водитель поворачивал неправо и съехал левыми колёсами на обочину. Человек не смог справиться с управлением, из-за чего машина опрокинулась в кювет.

Мужчину 1969 года рождения проверили на алкоголь, и выявили, что водитель был полностью трезв.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 7 ноября 2019 года. Из-за ДТП пришлось частично перекрыть дорогу. Из бензовоза вытекло около полтонны топлива.

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