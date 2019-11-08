Донецк, , 11:14 — REGNUM В результате обстрелов Петровского района в Донбассе со стороны Вооруженных сил Украины были повреждены два дома и газопровод, сообщили 8 ноября в МЧС Донецкой Народной Республики.

«Седьмого ноября в результате обстрелов со стороны подразделений ВСУ повреждены два дома по улицам Антипова и Павловская, также поврежден газопровод по улице Луговского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов в домах пострадала кровля, стены и остекление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВСУ заявили, что Киев готов приступить к процессу разведения сил и средств в районе населённого пункта Петровское.

«Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению», — рассказал представитель ВСУ Владимир Кравченко.

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