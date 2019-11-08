Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM Следователи на Сахалине возбудили уголовное дело в связи с умышленным заражением школьницы ВИЧ-инфекцией, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, подозреваемый знал, что заражен опасным вирусом, но скрыл это от 16-летней партнёрши, с которой состоял в интимных отношениях с апреля по июнь 2019 года. В отношении 21-летнего мужчины возбуждено дело по ч.3 ст 122 УК РФ — «Заражение ВИЧ».

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в отношении ВИЧ-инфицированного мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый знал о заболевании, но не предупредил партнёршу. К счастью, как показали анализы, женщина не заразилась смертельной болезнью.