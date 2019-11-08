Москва, , 11:03 — REGNUM В Москве ученик одной из школ получил травмы, передаёт 8 ноября телеканал «РенТВ».

Происшествие случилось на уроке физкультуры. Мальчик на спортивном снаряде выполнял подтягивания, но планка оторвалась из-за плохого крепления.

Врачи зафиксировали у ученика различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, доследственная проверка по факту травмирования ребёнка на уроке физкультуры проводится в Хакасии. Третьеклассник на уроке физкультуры в школе в одном из сёл Усть-Абаканского района упал с турника и сломал руку.

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