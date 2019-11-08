Новосибирск, 8 ноября 2019, 10:53 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области назначила проверку в связи со смертью ученицы одной из школ региональной столицы, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
По предварительным данным, 11-летняя ученица одной из школ Новосибисрка покончила с собой.
«Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в ведомстве. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело новосибирской школьницы из Первомайского района накануне, 7 ноября, обнаружила мать, вернувшаяся домой с родительского собрания. Следователи устанавливают обстоятельства и причины смерти несовершеннолетней девочки.
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