Химки, Московская область, , 10:48 — REGNUM В Химках сотрудники отдела экономической безопасности местного отдела УМВД совместно с бойцами Росгвардии пресекли деятельность подпольного игрового клуба. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила глава пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, игровой клуб существовал около месяца. Он располагался на цокальном этаже здания по Ленинградскому шоссе. В момент захвата в помещении находились посетители и кассир.

«При осмотре помещения оперативники обнаружили и изъяли игровое оборудование, денежные средства и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела», — сообщила Петрова.

Следствием установлено, что проведением незаконных игр занималась 31-летняя жительница Астраханской области. Подозреваемая задержана. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.