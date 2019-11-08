Петухово, Курганская область, , 10:39 — REGNUM Из Курганской области пытались вывезти в Казахстан голубей. Проводник железнодорожного вагона не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы на птиц, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

На железнодорожной станции курганского города Петухово 6 ноября в вагоне пассажирского поезда №84 «Москва-Караганда» в купе проводника были обнаружены семь голубей. Гражданин Казахстана пытался вывезти птиц из России без ветеринарно-сопроводительных документов.

Таможенники изъяли голубей, которые сейчас помещены в карантин. Птиц исследуют на наличие инфекционных заболеваний. С нарушителем проведена профилактическая беседа.