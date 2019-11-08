Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM В Екатеринбурге 15-летняя школьница скончалась после подростковой драки. Об этом пишут местные СМИ.

Драка произошла на улице Машиностроителей у дома №20. Как пишет Е1.ru, вечером 5 ноября друг против друга встали две группы молодых людей в каждой по три человека. В ходе конфликта девочка была ранена ножом в грудь. Она дошла до своего дома, откуда её уже увезли на скорой. По некоторым данным, нож задел сердце.

Как пояснил изданию начальник пресс-службы свердловского областного УМВД Валерий Горелых, сейчас полиция и сотрудники СКР выясняют обстоятельства произошедшего. Также разыскиваются возможные очевидцы смертельной драки. Отрабатываются разные версии трагедии.