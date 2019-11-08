Бужумбура, , 10:37 — REGNUM За последние два месяца в Бурунди было зарегистрировано более 1,5 миллионов новых случаев заболевания малярией. В настоящее время страна борется со вспышкой заболевания, которая, по словам экспертов ООН, уже достигла масштабов эпидемии. Об этом передает ВВС Africa.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что с начала года было зарегистрировано более семи миллионов случаев заболевания малярии и почти 2700 летальных исходов. Население Бурунди составляет 11 миллионов человек, отмечают журналисты.

Правительство восточноафриканской страны пока не комментирует новые цифры.

В августе Управление Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов заявило, что вспышка малярии достигла масштабов эпидемии в Бурунди. В то время ООН заявила, что с начала 2019 года было зарегистрировано 5,7 миллионов случаев заболевания малярией, и 1800 из них с летальным исходом.

Однако тогда министр здравоохранения Бурунди оспорил эти цифры и опубликовал собственный отчет, в котором говорилось, что было зафиксировано 4,3 миллионов случаев заболевания и 1400 с летальным исходом. Он подчеркнул, что малярия в Бурунди еще не стала эпидемией.