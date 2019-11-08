Ольгинский район, Приморский край, , 10:38 — REGNUM В Японском море продолжается поисковая операция: на судах и самолётах спасатели ищут пропавших 27 октября рыбаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спасательное судно «Спасатель Кавдейкин» ещё 6 ноября обнаружило в 134 км юго-восточнее населённого пункта Ольга перевёрнутую лодку, похожую на ту, на которой рыбаки вышли в море, однако высокая волна не позволяет перевернуть дрейфующее плавсредство и посмотреть бортовой номер.

Как сообщало ИА REGNUM, значительные силы спасателей, а также судов и авиации Тихоокеанского флота были брошены на поиск шести рыбаков, пропавших в Японском море 27 октября. 5 ноября с борта самолёта-амфибии Бе-200ЧС было обнаружено перевёрнутое малогабаритное судно, куда и был направлен «Спасатель Кавдейкин» с Сахалина.