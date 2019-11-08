Нижний Новгород, , 10:27 — REGNUM Нижегородскую семью переселили из опасного аварийного дома только вмешательства прокурора и соответствующего иска от надзорной инстанции. К тому моменту дом не только официально был признан не пригодным для жизни, но и имел высокий износ стен, фундамента и многочисленные повреждения конструктивных элементов. Решение суда, обязывающее мэрию Нижнего Новгорода выделить социальное жильё, пока не вступило в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Дом на улице Правды межведомственной комиссией был признан аварийным и подлежал сносу. Семья, для которых квартира в доме была единственным жильём, жила в опасных условиях. Дом должны были расселить до 30 декабря 2018 года, но этого не произошло. Жильцы обратились в прокуратуру, которая выступила с иском в их интересах. Ответчик — мэрия Нижнего Новгорода.

В итоге Нижегородский районный суд обязал городские власти предоставить семье во внеочередном порядке по договору соцнайма благоустроенную квартиру.

Напомним, ранее суд по иску прокуратуры обязал администрацию Ветлужского района Нижегородской области до 30 ноября 2019 года снести семь уже расселённых домов в ряде населённых пунктов муниципалитета.