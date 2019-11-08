Самара, 8 ноября 2019, 10:23 — REGNUM В Самаре приостановили работу кондитерской из-за нарушения санитарных норм. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области.
По словам пресс-службы ведомства, кондитерская расположена в Кировском районе города.
Судебные приставы, исполняя решение суда, опечатали двери кондитерской на 90 суток.
Отмечается, что в помещении давно не проводился косметический ремонт. Стены, потолки и кондитерской имеют множественные дефекты, что является нарушением ст. 6.4. КоАП РФ.