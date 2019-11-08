Элиста, , 10:21 — REGNUM Процессуальную проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Элисте проводит Следственное управление Следственного комитета по Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе ведомства.

«Проводится процессуальная проверка по факту пожара в одном из многоквартирных домов города Элисты по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в следственным органах.

Хлопок газа произошёл около 03:30 в пятиэтажном жилом доме на улице Клыкова. Из дома сотрудники МЧС эвакуировали более 50 человек. 75-летняя хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв, погибла. Другие жители не пострадали. По данным МЧС, в самом доме никаких разрушений нет — незначительно пострадала квартира, в которой произошёл хлопок.

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