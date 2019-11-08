Элиста, 8 ноября 2019, 10:21 — REGNUM Процессуальную проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Элисте проводит Следственное управление Следственного комитета по Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе ведомства.
Хлопок газа произошёл около 03:30 в пятиэтажном жилом доме на улице Клыкова. Из дома сотрудники МЧС эвакуировали более 50 человек. 75-летняя хозяйка квартиры, в которой произошёл взрыв, погибла. Другие жители не пострадали. По данным МЧС, в самом доме никаких разрушений нет — незначительно пострадала квартира, в которой произошёл хлопок.
Читайте ранее в этом сюжете: Человек погиб при хлопке газа в Элисте