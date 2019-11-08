Махачкала, , 10:14 — REGNUM Финансисты международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны правоохранителями в Дагестане. Законспирированная ячейка собрала для террористов по меньшей мере 10 млн рублей, сообщает 8 ноября пресс-служба СКР.

Злоумышленники собирали деньги и переправляли их членам группировки. Они получали переводы через платежные системы и накапливали деньги на банковских картах, а затем доставляли средства в Сирию, где боевики контролируют часть территории.

Задержаны два члена преступной ячейки, это женщины в возрасте 24 и 33 лет. У них изъяты средства связи, чеки и документы. О передаче денег указанной группировке они рассказали на опросе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ФСБ и СКР пресекли деятельность финансистов группировки в девяти регионах РФ.

Читайте также: В девяти регионах России пресекли сбор денег для террористов