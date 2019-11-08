р-н Сафакулевский, , 10:03 — REGNUM В Курганской области к семи месяцам лишения свободы приговорена мать двух несовершеннолетних детей за невыплату алиментов в сумме около одного миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В суде установлено, что жительница Сафакулевского района лишена родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. На их содержание она должна была выплачивать алименты в размере 1/3 части зарплаты или иного дохода. Однако она даже после судимости за невыплату алиментов никуда не трудоустраивалась, алименты не платила.

Когда её задолженность по алиментам составила около одного миллиона рублей, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»).

Суд признал нерадивую мать виновной и назначил ей наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.