Москва, , 09:50 — REGNUM Самолёт Sukhoi Superjet 100 был вынужден совершить экстренную посадку в московском международном аэропорту «Шереметьево». По данным экстренных служб, причиной стала неисправность механизации крыла.

Читайте также: Следовавший в Италию Airbus А-320 экстренно вернулся в «Шереметьево»

Речь идёт о рейсе № 1165, который из Ростова-на-Дону в Москву совершала компания «Аэрофлот». Известно, что на борту лайнера находились 79 пассажиров и пять членов экипажа.

«Самолёт сел в штатном режиме, без происшествий», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Других подробностей пока не сообщается. Согласно данным онлайн-табло, рейс вылетел из Ростова-на-Дону в 02:55 и должен был прибыть в столицу в 05:00. Однако время прилёта на табло значится 04:44.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в московский аэропорт «Шереметьево» из-за поломки закрылок был вынужден вернуться следовавший рейсом Москва — Болонья пассажирский самолёт Airbus А-320. В результате посадки самолёта никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Вылетевший в Лондон Airbus А321 вернулся в «Шереметьево» из-за неполадки