Волгоград, , 09:46 — REGNUM Неизвестные вскрыли банкоматы в помещении обслуживания клиентов, расположенные в жилом доме по 8-й Воздушной Армии Дзержинского района Волгограда. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело, сообщили 8 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Утром 8 ноября в полицию поступило сообщение о вскрытии банкоматов — в помещении обслуживания клиентов обнаружили повреждённые терминалы. По данным издания «Волгоград Онлайн», злоумышленники в зоне самообслуживания офиса «Сбербанка» взорвали неустановленное взрывное устройство. На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, эксперты-взрывотехники, пожарно-техническая лаборатория, специалисты Росгвардии.

ИА REGNUM напоминает, что это уже второй случай покушения на банкоматы за неделю. Однако в первый раз злоумышленники не успели завершить задуманное — они скрылись с места преступления, оставив после себя два газовых баллона.

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