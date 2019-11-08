Волгоград, , 09:43 — REGNUM В одном из отделений Сбербанка в Волгограде неизвестный повредил банкоматы и совершил из них хищение денег. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

«Утром 8 ноября 2019 года по каналу «02» поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенном в жилом доме по (улице) 8-й Воздушной Армии Дзержинского района. В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции сотрудниками в помещении были обнаружены поврежденные терминалы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что на месте происшествия в настоящее время работают полицейская следственно-оперативная группа, пожарно-техническая лаборатория, эксперты-взрывотехники и специалисты Росгвардии.

Кроме этого, сообщается, что сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные меры по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц. Следователи отдела №3 (Дзержинский район) Управления МВД РФ по г. Волгограду возбудили по данному факту уголовное дело.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила, что двое воспитанников детского дома убили пенсионерок ради наживы.