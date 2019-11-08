Волгоград, 8 ноября 2019, 09:43 — REGNUM В одном из отделений Сбербанка в Волгограде неизвестный повредил банкоматы и совершил из них хищение денег. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
«Утром 8 ноября 2019 года по каналу «02» поступило сообщение о вскрытии банкоматов в помещении обслуживания клиентов, расположенном в жилом доме по (улице) 8-й Воздушной Армии Дзержинского района. В ходе выезда следственно-оперативной группы отдела полиции сотрудниками в помещении были обнаружены поврежденные терминалы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в нем отмечается, что на месте происшествия в настоящее время работают полицейская следственно-оперативная группа, пожарно-техническая лаборатория, эксперты-взрывотехники и специалисты Росгвардии.
Кроме этого, сообщается, что сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные меры по установлению и задержанию причастных к преступлению лиц. Следователи отдела №3 (Дзержинский район) Управления МВД РФ по г. Волгограду возбудили по данному факту уголовное дело.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщила, что двое воспитанников детского дома убили пенсионерок ради наживы.