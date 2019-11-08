Новороссийск, Краснодарский край, , 09:27 — REGNUM В больнице Новороссийска скончался один из шести пострадавших при пожаре на нефтебазе «Грушовая» компании «Черномортранснефть». Об этом 8 ноября сообщил представитель местного Минздрава.

Как сообщает «Интерфакс», также представитель Минздрава Краснодарского края уточнил, что пострадавший рабочий умер в больнице № 1 Новороссийска.

При этом он рассказал, что остальные пять пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и перевезены в краевую клиническую больницу № 1 Краснодара.

«Все госпитализированы в анестезиолого-реанимационное отделение, состояние тяжелое, находятся на искусственной вентиляции легких», — заявил представитель Минздрава края и добавил, что всем пострадавшим проведены операции и по трём из них прогноз является неблагоприятным.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что три человека из числа пострадавших во время пожара на новороссийской нефтебазе «Грушевая» находятся в тяжелом состоянии.