Улан-Удэ, , 09:23 — REGNUM С начала года количество преступлений, совершённых на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также в таможенной сфере выросла на 13%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, всего произошло 275 происшествий.

«На протяжении последних лет наибольшую распространённость имеют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, при этом их доля в общем числе постоянно растёт», — отметили в ведомстве.

Большой процент составляют кражи, растёт число тяжких и особо тяжких преступлений, а также совершённых в состоянии опьянения. Увеличилось и количество правонарушений, совершённых несовершеннолетними.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Бурятии выявлено более 5,1 тыс. нарушений, допущенных правоохранителями при составлении документов первичного учёта по уголовным делам. Ошибки допускаются при отражении сведений о преступлениях в общественных местах, лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними.

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