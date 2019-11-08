Саратов, , 09:25 — REGNUM Семья из пяти человек, в том числе четверо детей, погибла в своем доме в селе Узморье Энгельсского района Саратовской области. Об этом 8 ноября сообщает портал «ЧП Саратов».

Сообщается, что погибла женщина и ее четверо детей, которым было от двух до 16 лет. По предварительным данным, неладное заподозрила соседка, которая не смогла достучатся до них. Она сказала об этом мужу, он выломал дверь и вынес всю семью на улицу, но было поздно, они не подавали признаков жизни.

На место прибыли сотрудники Следственного комитета, полиции, горгаза и скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

Напомним, год назад, в ноябре 2018 года в Саратовской области также погибли пять человек. Двое взрослых и двое детей умерли от отравления угарным газом.