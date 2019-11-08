Токио, , 09:19 — REGNUM Тщательного расследования происшествия с самолетом ВВС США F-16, уронившего 7 ноября во время тренировочных полётов учебную бомбу весом в 230 кг, требуют власти префектуры Японии Аомори. Об этом 8 ноября заявил губернатор префектуры Аомори Синго Мимура по итогам встречи в Токио с главой минобороны Японии Таро Коно, сообщает телеканал NHK.

Как рассказа Мимура, управляемая учебная бомба с американского F-16 упала возле здания школы в деревне Роккасё и кроме этого, на её территории расположен объект, на котором ведётся переработка использованного ядерного топлива с АЭС Японии.

Из-за данного обстоятельства, губернатор выступил с требованием не вести учения самолетов ВВС США с авиационной базы Мисава, расположенной в префектуре Аомори, до полного выяснения и устранения причин, приведших к падению учебной бомбы с самолета.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября пресс-служба ВВС Японии сообщила, что учения самолетов, которые проводили военно-воздушные силы (ВВС) США в Японии, приостановлены из-за инцидента с учебной бомбой.