Ярославль, , 09:12 — REGNUM Воспитательница детского сада № 236 в Ярославле, где дети топтались по девочке, имела проблемы со слухом. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале рассказал внук воспитательницы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад в Ярославле Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

7 ноября программа была посвящена случаю в ярославском детском саду, где житель соседнего дома снял на видео издевательства детей над 4-летней девочкой. Как ранее рассказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин, в момент происшествия воспитательница отлучилась, дети были предоставлены сами себе.

Кроме того, как рассказал внук женщины в эфире Первого канала, воспитательница плохо слышала и пользовалась слуховым аппаратом. Ранее депутат муниципалитета Ярославля Елена Горбунова, работающая старшим воспитателем, высказала мнение о том, что произошедшее — следствие кадрового дефицита в детских садах. Он сложился из-за низкой заработной платы педагогов.

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